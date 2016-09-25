أرقام في الجول – بين الزمالك وصن داونز.. 5 علامات تحققت بعد تأهلهما للنهائي

اهتزت شباك الزمالك خمس مرات في ليلة صعبة، لكنه ظفر بهدفين منحاه بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد ومعه تحققت خمسة أرقام مميزة.

وصعد الزمالك لنهائي دوري الأبطال للمرة السابعة في تاريخه والتي جمع فيها خمسة ألقاب وخسر لقبا واحدا.

وسيواجه الزمالك فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الذي عبر زيسكو بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين ليتأهل للنهائي للمرة الثانية في تاريخه والتي خسر لقبها لصالح الأهلي 4-1 بمجموع المباراتين.

وخاض الزمالك حتى موقعة الوداد 10 مباريات فاز في ست مواجهات وخسر ثلاثة وتعادل واحدة.

وهي النتائج ذاتها التي فعلها صن داونز خلال المباريات العشرة، فقد فاز في ست مباريات وخر ثلاثة وتعادل واحدة.

ويستعرض FilGoal.com خمسة أرقام تحققت للفريقين بعد تأهلهما للنهائي..

- الأهداف له/عليه

استقبلت شباك الزمالك في 10 مباريات حتى الآن تسعة أهداف، منهم خماسية الوداد أمس السبت فقط! (شاهد الأهداف)

استقبلت شباك صن داونز في 10 مباريات 10 أهداف من بينهم الهزيمة، وكانت أكبر هزائمه 3-1 أمام إنيمبا في نيجيريا.

وسجل الزمالك 15 هدفا وكان أكبر فوز له في البطولة ضد الوداد برباعية نظيفة.

وأحرز صن داونز 15 هدفا أيضا خلال 10 مباريات لعبها بالبطولة، وكانت أكبر نتائجه هي 2-0.

- 3 مدربين

خاض الزمالك البطولة بثلاثة مدربين، بدأها بأليكس ماكليش الذي أدار أربع مباريات فاز في ثلاثة وتعادل واحدة في الجزائر ضد مولودية بجاية.

ثم محمد حلمي وخاض ثلاث مباريات خسر أثنين منهم، قبل مؤمن سليمان الذي أدار ثلاث مباريات خسر واحدة وفاز أثنين.

فيما خاض صن داونز البطولة بمدرب وحيد وهو بيتسو موسيمياني.

- مدرب مصري

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أصبح مؤمن سليمان ثالث مدرب مصري يتأهل بالزمالك لنهائي بطولة إفريقية في التاريخ، والأول منذ الراحل محمود الجوهري في نسخة 1993.

وفي النسخ الستة التي وصل فيها الزمالك للنهائي كانت أربعة منها مع مدربين أجانب.

وكان محمود أبو رجيلة أول مدرب مصري يتأهل بالزمالك لنهائي دوري الأبطال وذلك موسم 1984 الذي حصد اللقب الأول للقلعة البيضاء.

وفي 1986 وصل الإنجليزي باركر بالزمالك للنهائي، قبل الجوهري في 1993، وتلاه ألفريد ريدل الذي خسر اللقب أمام الترجي في 1994.

حصد الألماني فيرنر رابع ألقاب الزمالك في 1996، واختتم كارلوس كابرال اللقب الخامس في 2002.

فيما كان النهائي الوحيد للزمالك في بطولة كأس الكؤوس أيضا مع مدرب أجنبي وهو الألماني أوتو فيستر في نسخة 2000.

-9 غيابات محتملة

خمسة لاعبين من الزمالك مهددون بالإيقاف عن لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا وهم: أيمن حفني – باسم مرسي – علي جبر – إسلام جمال – معروف يوسف.

مقابل أربعة لاعبين من صن داونز وهم: قائد الفريق هلمفو كيكانا رقم 8 والظهيرين سياندا زواني وتيبوجو لانجرمان ونجم الفريق خاما بيليات.

- لأول مرة

لعب ستانلي أوهاويتشي أول مباراة أساسيا بقميص الزمالك وشهدت تسجيله هدفه الأول مع الفريق الأبيض، والأول في مسيرته بدوري أبطال إفريقيا.

كما صنع أيمن حفني لأول مرة هدفا في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا عندما مرر لستانلي كرة الهدف.