الزمالك يصل القاهرة.. ومؤمن سليمان يمنع الراحة استعدادا للتعدين

عادت بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من المغرب بعد خوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد التي انتهت بخسارته 5-2 وتأهله للنهائي.

واقتنص الزمالك بطاقة التأهل للنهائي بفضل فوزه برباعية نظيفة في الذهاب ليواجه صن داونز في نهائي دوري الأبطال الشهر المقبل.

وقرر مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك عدم حصول اللاعبين على راحة من التدريبات، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأثنين استعدادا لمواجهة النصر للتعدين في الدوري المصري.

ويلعب الزمالك مع النصر للتعدين يوم الخميس المقبل في أولى مبارياته بالدوري بإستاد بتروسبورت.