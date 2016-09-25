باسم مرسي: غضبي بسبب ' الغيرة ' على الزمالك

برر باسم مرسي مهاجم الزمالك غضبه أثناء استبداله في مباراة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وظهر باسم مرسي غاضبا فور قرار مؤمن سليمان المدير الفني باستبداله والدفع بأيمن حفني وقتما كانت النتيجة تشير لتقدم الوداد 5-1.

وقال باسم مرسي في تصريحات عقب وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة في حضور مراسل FilGoal.com: "لا توجد مشكلة مع الجهاز الفني".

وأضاف "خروجي سببه غيرة على الزمالك بسبب النتيجة، وكنت أرغب في مساعدة الفريق".

وسجل ستانلي أوهاويتشي الهدف الثاني للزمالك بصناعة أيمن حفني، بعدما كان باسم قد سجل الهدف الأول.