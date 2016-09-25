علي جبر: الخسارة أمام الوداد أحزنتنا.. وأمنية 80 ألف مشجع

تحدث علي جبر مدافع فريق الزمالك عقب العودة إلى القاهرة بعد إتمام مهمة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بنجاح.

الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد بمجموع 6-5 في المواجهتين. انتصار في الذهاب 4-0 وخسارة في الإياب 5-2. (طالع التفاصيل)

وقال علي جبر: "نجحنا في تحقيق المطلوب أمام الوداد".

وأضاف في تصريحات عقب وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة بتواجد مراسل FilGoal.com "مباراة الوداد كانت صعبة للغاية ولكننا في النهاية حققنا المطلوب رغم حزننا بسبب الخسارة".

وواصل "أتمنى تواجد 80 ألف متفرج في المباراة النهائية".

وأتم "اللعب بدون جمهور صعب للغاية".

ويستعد الزمالك لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.