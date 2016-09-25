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إضراب طالبة ثانوي عن الطعام بالأقصر احتجاجًا علي قرار لمدير المدرسة‎

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دينا عبد الرازق عبد العاطي الطالبة بالصف الثاني الثانوي

دينا عبد الرازق عبد العاطي الطالبة بالصف الثاني الثانوي

بدأت طالبة بالصف الثاني بمدرسة أرمنت الثانوية جنوبي غرب الأقصر، اليوم الأحد، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا علي إجبار مدير المدرسة للطالبات علي دراسة مواد علمية بعينها حسب حروفهن الأبجدية.

وقالت «دينا عبد الرازق عبد العاطي»، الطالبة بالصف الثاني الثانوي علمي علوم، أن مدير مدرسة أرمنت الثانوية بنات أصدر قرارًا بأن تختار الطالبات اللاتي تبدأ اسمائهن بحروف ” الألف حتي حرف العين” مادة كيمياء وأحياء في الفصل الدراسي الأول، وأختيار مادتي فيزياء وميكانيكا في الفصل الدراسي الثاني، والعكس بالنسبة للطالبات اللائي تبدا حروفهن من ” الغين حتي الياء”.

وأشارت الطالبة إلي أنه كان من المتعارف عليه أن الطالبات هن من يخترن المواد اللاوتي يرغبن في دراستها، مشيرة إلي أنها وزميلاتها شرعن في مذاكرة المواد وفقًا لرغباتهن قبل أن يصدر مدير المدرسة قراره.

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