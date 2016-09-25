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صور.. أحمد حسن يروج للسياحة المصرية خلال تكريمه في بلجيكا

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أحمد حسن بقميص دعم السياحة

أحمد حسن بقميص دعم السياحة

شارك أحمد حسن، لاعب الوطني السابق، وعميد لاعبى العالم، في دعم السياحة المصرية خلال تواجده في بلجيكا، للتكريم من قبل ناديه السابق أندرلخت.

وصمم “حسن” قميصًا مكتوب عليه ” شكرًا نادي أندرلخت وجماهيره العظيمة، وأهلًا ومرحبًا بكم فى أرض السلام ”.

وقام نادي أندرلخت البلجيكي، بتكريم عميد لاعبي العالم على هامش المباراة التى تجمع بين فريقي أندرلخت وفيستيرلو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى البلجيكي.

ونفذ النجم المصري ضربة بداية اللقاء، وألقى عدة قمصان على الجماهير كتب عليها رسائل لدعم السياحة في مصر.

 

 

أحمد حسن مع قميص دعم السياحة

أحمد حسن مع قميص دعم السياحة

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