صور.. أحمد حسن يروج للسياحة المصرية خلال تكريمه في بلجيكا

شارك أحمد حسن، لاعب المنتخب الوطني السابق، وعميد لاعبى العالم، في دعم السياحة المصرية خلال تواجده في بلجيكا، للتكريم من قبل ناديه السابق أندرلخت.

وصمم “حسن” قميصًا مكتوب عليه ” شكرًا نادي أندرلخت وجماهيره العظيمة، وأهلًا ومرحبًا بكم فى أرض السلام مصر”.

وقام نادي أندرلخت البلجيكي، بتكريم عميد لاعبي العالم على هامش المباراة التى تجمع بين فريقي أندرلخت وفيستيرلو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى البلجيكي.

ونفذ النجم المصري ضربة بداية اللقاء، وألقى عدة قمصان على الجماهير كتب عليها رسائل لدعم السياحة في مصر.