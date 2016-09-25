إحالة 15 من أولتراس أهلاوى للمحاكمة العاجلة.. والثلاثاء أولى الجلسات

أمرت نيابة قصر النيل بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات وسط القاهرة بإحالة 15 متهما من جمهور ألتراس أهلاوى للمحاكمة وإحالة 4 أخرين لمحكمة الطفل وتحديد بعد غدا الثلاثاء لنظر أولى جلسات محاكمتهم بتهم التجمهر، وقطع الطريق وإثارة الشغب ومحاولة اقتحام النادى الأهلى عنوة.

باشر التحقيق مع المتهمين فريق من نيابة قصر النيل، ضم معتز زكريا وطاهر سبالة ويحيى مختار وكلاء النائب العام.

واعترف عدد من المتهمين، بأنهم توجهوا للنادى الأهلى فرع الجزيرة بعدما نشرت صفحة النادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بأن مباراة كرة اليد بين الأحمر والجزيرة، ستقام بحضور الجمهور، بينما أنكر متهمون آخرون صلتهم بالواقعة.