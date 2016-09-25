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«أمن المنيا» يشن حملات رادار بالطرق للحد من السرعات

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«أمن المنيا» يشن حملات رادار بالطرق للحد من السرعات «أمن المنيا» يشن حملات رادار بالطرق للحد من السرعات

فيصل دويدار مدير أمن المنيا

وجهت سلطات الأمن بالمنيا، اليوم، عدة حملات أمنية مكبرة بمشاركة إدارتي المرور، وتأمين الطرق، إنتشرت جميعها على الطرق السريعة بنطاق المديرية، ومنها الجيش، والشرقي القديم، والزراعي، والغربي، من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة بالإستعانة بالتقنيات الحديثة، الرادارات وكاميرات المراقبة.

وقال اللواء «فيصل دويدار» مدير أمن المنيا، إنه أعطى تعليمات مشددة بتوجيه الحملات المرورية على الطرق السريعة بهدف تحقيق السيطرة المرورية عليها من خلال ضبط المخالفين لأنظمة وقواعد السير، والتأكد من إستيفاء السائق والمركبة للاشتراطات المطلوبة للأمن والسلامة، بهدف خفض معدلات الحوادث المرورية والعمل على تفاديها.

كما شدد مدير الأمن، علي تكثيف الجهود لمواجهة وإستهداف كافة صور الجريمة وضرب أوكارها وملاحقة ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة وإعادة فرض الشرعية وسيادة القانون وتفعيل التواجد الأمني لضبط صور الخروج على القانون.

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