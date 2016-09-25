القوات العراقية تسيطر على قرية جنوبي “الشرقاط” بصلاح الدين

تمكنت القوات العراقية المشتركة, اليوم الأحد, من السيطرة على قرية “المسحك” جنوبي قضاء الشرقاط وحررتها من قبضة تنظيم (داعش)الإرهابي, ورفعت العلم العراقي فوق مباني القرية. واوضح أحمد الجبوري محافظ صلاح الدين – في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” – “نحن ماضون في تحرير آخر شبر من المحافظة من داعش, وسنزف هذه البشرى خلال الأيام القليلة المقبلة”.. متعهدا لأهالي صلاح الدين والمناطق المحررة بالعمل الدؤوب من أجل إعادة ما دمرته (داعش).

على صعيد آخر, أدان المرصد العراقي للحريات الصحفية ما قام به النائب مشعان الجبوري ونجله “يزن” من اعتداء على مراسل قناة “العراقية” في قضاء الشرقاط عقب الإعلان عن تحرير القضاء من سيطرة (داعش).

وأشار المرصد إلى أن مصادر أمنية أكدت للمرصد العراقي للحريات الصحفية أن النائب عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري ونجله قاما بالاعتداء بالشتم والضرب على مراسل قناة العراقية الفضائية عمر العزاوي خلال تغطيته أحداث تحرير قضاء الشرقاط, وحدثت تجاوزات من النائب الجبوري وأفراد حمايته على عناصر الأمن أيضا. وطالب رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي, القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي وقيادة العمليات المشتركة أن يوفروا الحماية الكاملة للإعلاميين المشاركين في تغطية العمليات العسكرية, ومنع الاعتداء من قبل شخصيات سياسية على الإعلاميين.

أ ش أ