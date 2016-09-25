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بالصور.. إقامة عزاء المخرج أحمد الفيشاوي وسط غياب نجوم الفن

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جانب من العزاء

جانب من العزاء

أقيم مساء اليوم الأحد، عزاء المخرج أحمد الفيشاوي، مخرج أوبريت «تسلم الأيادى» بمسجد “علي بن أبى طالب”، بمنطقة الدقى.

وشهد العزاء حضور عدد قليل من نجوم الوسط الفني الذي كان أبرزهم الفنان شعبان عبد الرحيم، والفنان سمسم شهاب، والفنان حلمي عبد الباقي، والفنان مجد القاسم، والمخرج أحمد البدري، فيما تغيب أبطال أوبريت “تسلم الأيادي”.

وكان المخرج أحمد الفيشاوى قد توفي صباح يوم السبت، أثناء توجهه إلى الطبيب المعالج له بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة.

يذكر أن أحمد الفيشاوى دخل مجال الإخراج منذ فترة طويلة، وكان أول كليب من إخراجه مع إيهاب توفيق بعنوان “كلام عيونك يا قمر”، وبعد ذلك شهاب حسنى “وداع بوادع”، و”قسوة قلبك” لمجد القاسم و”الأيام” لحمادة هلال، ومن أبرز أغانيه المصورة في الفترة الأخيرة “تسلم الأيادي”.

المراسل عمر جمال

جانب من العزاء

جانب من العزاء

جانب من العزاء

جانب من العزاء

جانب من العزاء

جانب من العزاء

 

جانب من العزاء

جانب من العزاء

 

جانب من العزاء

جانب من العزاء

 

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