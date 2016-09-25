أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

على عبد الله صالح يدعو لإجراء حوار مباشر بين اليمن والسعودية

Google+ Print
على عبد الله صالح يدعو لإجراء حوار مباشر بين اليمن والسعودية على عبد الله صالح يدعو لإجراء حوار مباشر بين اليمن والسعودية

>كتب إبراهيم حسان

زعم الرئيس اليمنى المخلوع، على عبد الله صالح، أنه لا يوجد أى تحالف بين اليمن وإيران، وإنما هى ذريعة اتخذتها لشن حرب على البلاد. وأفادت مصادر لـRT، أن الرئيس اليمنى المخلوع، طلب إجراء حوار مباشر بين اليمن والسعودية.

من جهته قدم صالح الصماد، رئيس ما يسمى المجلس السياسى الأعلى، مبادرة جديدة للسلام للمملكة العربية السعودية تتضمن عدة بنود أبزرها إيقاف عمليات التحالف العسكرية بقيادة السعودية على اليمن برا وبحرا وجوا.

وتضمنت المبادرة التى أطلقها خلال خطابه بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر، إيقاف الطلعات الجوية للتحالف ورفع الحصار المفروض وذلك مقابل إيقاف العمليات العسكرية لقوات الحوثيين وصالح فى الحدود وإيقاف إطلاق الصواريخ على الحدود وإيقاف إطلاق الصواريخ على السعودية.

ودعا صالح الصماد فى خطابه الأمم المتحدة وكل الدول الحريصة على السلام للضغط على السعودية للموافقة على المبادرة، مشيرا إلى أنه يأمل أن تستجيب السعودية ومن يقف معها فى التحالف لهذه المبادرة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية