على عبد الله صالح يدعو لإجراء حوار مباشر بين اليمن والسعودية

زعم الرئيس اليمنى المخلوع، على عبد الله صالح، أنه لا يوجد أى تحالف بين اليمن وإيران، وإنما هى ذريعة اتخذتها السعودية لشن حرب على البلاد. وأفادت مصادر لـRT، أن الرئيس اليمنى المخلوع، طلب إجراء حوار مباشر بين اليمن والسعودية.

من جهته قدم صالح الصماد، رئيس ما يسمى المجلس السياسى الأعلى، مبادرة جديدة للسلام للمملكة العربية السعودية تتضمن عدة بنود أبزرها إيقاف عمليات التحالف العسكرية بقيادة السعودية على اليمن برا وبحرا وجوا.

وتضمنت المبادرة التى أطلقها خلال خطابه بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر، إيقاف الطلعات الجوية للتحالف ورفع الحصار المفروض وذلك مقابل إيقاف العمليات العسكرية لقوات الحوثيين وصالح فى الحدود وإيقاف إطلاق الصواريخ على الحدود وإيقاف إطلاق الصواريخ على السعودية.

ودعا صالح الصماد فى خطابه الأمم المتحدة وكل الدول الحريصة على السلام للضغط على السعودية للموافقة على المبادرة، مشيرا إلى أنه يأمل أن تستجيب السعودية ومن يقف معها فى التحالف لهذه المبادرة.