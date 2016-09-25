أمانة الرياض: فعاليات اليوم الوطني تعزز الانتماء وتدعو للمحافظة على مقدرات الوطن

أكدت أمانة الرياض أن حزمة الفعاليات المتنوعة التي أقامتها ضمن احتفالات اليوم الوطني استهدفت تعزيز الانتماء للوطن، والمحافظة على مقدرات الوطن، كما أنها تعد عرفانا بدور المواطنين في مسيرة البناء والتنمية.

وقال مدير إدارة الحدائق في الأمانة م. إبراهيم الهويمل، إن جميع الفعاليات التي أقيمت تجاوزت كونها احتفالية فقط إلى اعتبارها مشاركة رمزية للمواطنين والمقيمين في مسيرة نماء الوطن؛ حيث ركزت مشاركتهم في منحهم مساحة للمساهمة في وضع لمساتهم في تأسيس وزراعة حدائق جديدة، والشعور بالجهود التي تبذل عند زرع شجرة أو صيانة حديقة وما تضمه من عناصر، منوها بمشاركة عدد من سكان حي عرقة في زراعة ورصف حديقة عرقة الأولى وأكثر من 100 متطوع من كبار السن والشباب، بالإضافة إلى إقامة ماراثون الدراجات الذي حظي بمشاركة واسعة، واستهدف تشجيع ممارسة الرياضة بشكل يعزز الصحة العامة.

ونوه م. الهويمل بتفاعل سكان العاصمة مع الفعاليات، وحضورهم المميز والذي شكل لوحة وطنية رائعة، امتزجت فيها الفرحة باليوم الوطني، بفرحة المشاركة في الأعمال التي تتولاها الأمانة لخدمة السكان، كما نوه بمشاركة جميع فئات المجتمع خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ساهموا مساهمة فعالة، مشيراً إلى أنه أقيم على هامش الفعاليات فقرات للفرق الشعبية؛ حيث شاركت فرقة العرضة السعودية، كما تم توزيع آلاف الإعلام والشعارات الوطنية في هذه المناسبة الغالية.

وأوضح مدير إدارة الحدائق، إلى أن فعاليات ومهرجانات الأمانة لن تقتصر على اليوم الوطني، فكل يوم تشرق فيه الشمس على هذا الوطن المعطاء فهو يوم غالٍ علينا جميعا، ولهذا فنحن أعددنا روزنامة مستمرة طوال العام، تضم فعاليات تعزز الانتماء الوطني الحسي والمعنوي وتتميز بكونها متنوعة ومشوقة وتشمل مختلف فئات المجتمع، ومتعددة المواقع بما يتيح لأكبر عدد من السكان من المشاركة والتفاعل معها.

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