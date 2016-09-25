د. السمحان: المملكة حريصة على مساعدة المحتاجين دون التمييز بين عرق أو دين أو لون

رفع المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية د. بدر السمحان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وللشعب السعودي النبيل وللابطال من جنودنا البواسل على الحدود اسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة اليوم الوطني الـ86 للمملكة.

واكد السمحان اننا جميعاً في مملكتنا الحبيبة نشعر بالفخر الدائم بهذه المناسبة التي تتجسد فيها المعاني الحقيقية لانجازات الوحدة وقوة الدولة وتطورها ونمائها ورفاهيتها واللحمة الحقيقية بين القيادة والشعب، منذ تأسيس هذه الدولة المنيعة العزيزة على يد المغفور له - بإذن الله- الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ومن بعده ابناؤه الميامين – رحمهم الله - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله – سلمان الحزم والعزم.

وأضاف السمحان أن المملكة لها الدور الكبير في العمل الإنساني منطلقة في تعاملها مع هذه القضية من مبادئ تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو إلى الوسطية والتسامح و السلام، وتحرص على مساعدة المحتاجين دون التمييز بين عرق أو دين أو لون ودون السعي الى تسييس هذه المساعدات الإنسانية مؤكداً ان اجمالي ما تم تقديمه من مساعدات اغاثية خلال الأربعة عقود الأخيرة اكثر من 139 مليار دولار، مما جعلها تتبوأ المرتبة الثالثة عالمياً من حيث حجم المعونات الإغاثية والإنسانية والتنموية المقدمة للمتضررين من الصراعات العرقية والحروب والكوارث والنزاعات.