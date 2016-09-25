40 طائرة تابعة لسلاح الجو الصيني تقوم بتدريبات غرب المحيط الهادئ

أعلنت القوات الجوية الصينية انها قامت اليوم الأحد بإرسال أكثر من 40 طائرة من مختلف الأنواع الى غرب المحيط الهادئ عبر مضيق مياكو ، وذلك للقيام بتدريبات روتينية فوق أعالي البحار. صرح بهذا شين جين كيه المتحدث بإسم القوات الجوية بجيش التحرير الشعبى الصينى ، وأضاف أن الطائرات المشاركة فى التدريبات تضمنت قاذفات من طراز اتش-6 كيه ومقاتلات سو-30 وناقلات جوية حيث قاموا بالتدريب على عمليات استطلاع وإنذار المبكر وهجمات على أهداف على سطح البحر والتزود بالوقود فى الجو بهدف اختبار القدرة القتالية لسلاح الجو في أعالي البحار.

وتابع أن القاذفات والمقاتلات التابعة لسلاح الجو الصينى قامت كذلك بإجراء دورية روتينية في منطقة التعريف وتحديد الهوية الخاصة بالدفاع الجوى الصينى فوق بحر الصين الشرقى. وقال شين إن التدريبات الروتينية في غرب المحيط الهادئ والدوريات فى بحر الصين الشرقى تتم وفقا لاحتياجات القوات الجوية للدفاع عن السيادة والأمن القومي، وكذلك للحفاظ على التنمية السلمية للبلاد.

جدير بالذكر أن الصين كانت أكدت أول أمس الجمعة أن الدوريات الجوية التى تقوم بإجراءها فى بحر الصين الجنوبى أصبحت أكثر انتظاما خاصة وأنها تساعد فى تحسين الاستعدادات القتالية للقوات الجوية الصينية. وجاء هذا على لسان المتحدث بإسم السلاح الجوى الصينى فى تصريحات نقلتها وكالة الخدمات الاخبارية الصينية الرسمية ، وقال إن الصين أرسلت قاذفات من طراز اتش-6 كيه وطائرات عسكرية أخرى ، بما في ذلك مقاتلات وطائرات استكشاف وغيرها للقيام بدوريات حول الجزر والشعاب المرجانية فى المنطقة في شهر يوليو الماضى.

وكشف أن هدف القوات الجوية محاكاة بيئة قتالية فوق البحر وتحسين الاستعداد القتالي للسلاح الجوى ضد التهديدات الأمنية وحماية السيادة والأمن القومي. وأكد شين أن الدوريات ستستمر فى بحر الصين الجنوبى، هذا الممر البحرى الاستراتيجى الهام الذى تمر به سنويا تجارة دولية تتجاوز قيمتها خمسة تريليونات دولار والذى تنازع الصين على السيادة فى بعض جزره عدد من الدول الساحلية المجاورة لها.

وأضاف أن سلاح الجو الصينى سيقوم كذلك بإجراء مناورات بحرية بشكل منتظم فى المنطقة الواقعة فيما وراء محيط “سلسلة الجزر الأولى” ، وهى المنطقة التى حلقت طائرات جيش التحرير الشعبى الصينى فيما وراءها منذ شهر مارس 2015 خمس مرات مختلفة للقيام بتدريبات في غرب المحيط الهادئ. وأشار المتحدث الى أن القاذفات الصينية اتش-6 كيه قامت كذلك بدوريات فى منطقة التعريف الخاصة بالدفاع الجوي الصينى فى بحر الصين الشرقي ، مشددا على عزم سلاح الجو الصينى الحفاظ على اجراء دوريات فوق المنطقة ، وأن نواياها فى هذا الصدد غير مغرضة ولا تستهدف احدا.

أ.ِش.أ