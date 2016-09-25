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هامبورج الألماني يقيل مدربه بعد سلسلة من الهزائم

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هامبورج الألماني يقيل مدربه بعد سلسلة من الهزائم هامبورج الألماني يقيل مدربه بعد سلسلة من الهزائم

مدرب هامبورج برونو لاباديا

أقال هامبورج مدربه برونو لاباديا، اليوم الأحد، بعد رابع هزيمة على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم، عندما خسر 1-صفر أمام بايرن ميونيخ.

وأعلن ديتمار بايرشدورفر المدير الرياضي لهامبورج هذه الخطوة ضرورية بالنظر للوضع الحالي، ومقتنع بأن التغيير في منصب المدرب لتعديل الوضع في الموسم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف في بيان له، أنه “بعد فترة إعداد طويلة والمباريات التي خضناها حتى الآن يجب الإعتراف بأن تطورفريقنا لا يناسب توقعاتنا”.

ولدى هامبورج نقطة واحدة من خمس مباريات، بعد خسارته أربع مرات ويتقدم بمركز واحد فقط على قاع الترتيب.

ويغادر لاباديا – في فترته الثانية مع هامبورج – بعد 18 شهرًا من تعيينه ساعد خلالها النادي على تفادي الهبوط في نهاية موسم 2014-2015 عقب جولة فاصلة مثيرة ضد كارلسروهه.

وأكد هامبورج إنه سيعلن مدربه الجديد في بداية الأسبوع القادم.

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