فيديو..الأمير جورج يرفض مصافحة رئيس وزراء كندا

في واقعة طريفة وغريبة من نوعها، رفض الأمير جورج ابن الأمير ويليام دوق كامبريدج والحفيد الأول لتشارلز أمير ويلز والأميرة ديانا، مصافحة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، لدى وصوله مع والديه في زيارة رسمية مع والديه إلى كندا.

وكان الأمير الصغير قد وصل ظهراليوم مع والديه، الأمير وليام، وكيت ميدلتون وشقيقته شارلوت، 16 شهرًا، في زيارة رسمية إلى كندا، حيث كان رئيس الوزراء ترودو على رأس مستقبليهم في مطار فيكتوريا.

ويظهر الفيديو نجل رئيس الوزراء الأسبق المعروف بيار ترودو، جاستن ترودو، يهبط بجسمه إلى مستوى الأمير جورج مبتسمًا، ثم مد يده نحوه ولكن الأمير الصغير رفض المصافحة، وضحك الزعيم الشاب ورحب بضيوفه بمن فيهم الأميرة شارلوت التي كانت أكثر مرحًا من شقيقها الذي غلب عليه التعب بعدرحلة دامت حوالي عشر ساعات.

ولم يكن رئيس الوزراء الكندي ومسؤولو الحكومة هم فقط من رحبوا بالأمير وليام وزوجته، حيث وقف المئات من المواطنين الكندين للترحيب بدوق ودوقة كمبريدج وذهبت كيت ميدلتون لتقبل هدايا من الأطفال الكنديين وعائلاتهم.

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