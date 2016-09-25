وديًا.. «أجاي» يقود الأهلي للفوز على شيكو بسداسية

حقق النادي الأهلي، اليوم الأحد، فوزًا عريضًا بستة أهداف مقابل هدفين، على فريق شيكو الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وسجل عمرو السولية الهدف الأول بكرة رأسية في الدقيقة 17، ثم أضاف النيجيري جونيور أجاي الهدف الثاني في الدقيقة 30، وبعدها بأربعة دقائق تمكن أجاي من تسجيل الهدف الثالث للفريق والثاني له، ثم قلص شيكو النتيجة في الدقيقة 40، حيث سجل أحمد سمير الهدف الأول، قبل أن يسجل جون أنطوي الهدف الرابع في الدقيقة 45.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى حسام البدري، 7 تغييرات دفعة واحدة، بنزول حسين السيد وصالح جمعة وكريم نيدفيد ومحمد حمدي زكي ومحمد الشناوي وأحمد حمدي.

وتمكن محمد حمدي زكي من إضافة الهدف الخامس لفريق الكرة في الدقيقة 39 من زمن الشوط الثاني، وفي الوقت بدل الضائع احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق شيكو، تمكن من خلالها تسجيل الهدف الثاني، وقبل نهاية المباراة بلحظات تمكن حسين السيد من تسجيل الهدف السادس.

وتأتي المباراة استعدادًا لمواجهة وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الممتاز.