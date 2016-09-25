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ضبط هاربين من سجن مشدد وتنفيذ 50 حكم قضائي بـ «الوادي الجديد»

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ضبط هاربين من سجن مشدد وتنفيذ 50 حكم قضائي بـ «الوادي الجديد» ضبط هاربين من سجن مشدد وتنفيذ 50 حكم قضائي بـ «الوادي الجديد»

اللواء عصام بدير مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد

تمكنت مباحث الوادي الجديد، بقيادة العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية من ضبط هاربين من أحكام قضائية بالسجن المشدد في حملة مكبرة بمراكز المحافظة الخمسة.

تلقى اللواء عصام بدير، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد ضبط كل من  ”م .أ ” 33 سنة، مقيم مركز الداخلة بالمحافظة، ومحكوم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات في القضية رقم 105 جنايات “مخدرات” لسنة 2015 ، و “أ . ع ” 28 سنة، مقيم مركز المراغة بمحافظة سوهاج، ومحكوم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات في القضية رقم 154 جنايات “مخدرات” وغرامة 10 آلاف جنيه.

كما تم تنفيذ 50 حكم قضائي جزئي ومستأنف، و 23 غرامة جزئية، و تحصيل غرامتين بإجمالي 4820 جنيه.

وشدد «بدير»، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد،علي استمرار حملات تنفيذ الأحكام القضائية لإنفاذ القانون، وإشعار المواطنين بالعدالة وهيبة الدولة.

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