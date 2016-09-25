الأربعاء.. «حسن راتب» ضيف برنامج «90 دقيقة» مع «معتز عبد الفتاح»

يحل الدكتور حسن راتب، نائب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات يوم الأربعاء القادم، ضيفًا على برنامج “90 دقيقة”، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور معتز عبدالفتاح، حيث يوجه راتب مجموعة من الرسائل الجريئة لصناع القرار.

كما يرد «راتب» على العديد من الأسئلة التي تشغل الشارع المصري منها، كيف تخرج مصر من الأزمة الاقتصادية؟ وكيف تستنهض الحكومة المجتمع والمنظمات الأهلية في معادلة التنمية، وكيف تصبح التعاونيات ظهير الدولة وقاطرة الأمن الغذائي والأمان الاجتماعي.

ويفتح «راتب»، ملف سيناء من حلم التنمية إلى حرب الإرهاب وكيف نواجه تحديات المستقبل.

كما يجيب عن سؤال الساعة: ماذا يريد المصريون من الإعلام، وهل يعكس الإعلام هموم المواطن ويحفظ سمعة.