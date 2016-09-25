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نائب مدير أمن المنيا ومأمور مطاي يزوران شرطي أصيب بجلطة بالقلب بمنزله

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نائب مدير أمن المنيا ومأمور مطاي يزوران شرطي أصيب بجلطة بالقلب بمنزله نائب مدير أمن المنيا ومأمور مطاي يزوران شرطي أصيب بجلطة بالقلب بمنزله

جانب من الزيارة

زار نائب مدير أمن المنيا لقطاع شمال المحافظة، اليوم، وبرفقته مأمور مركز شرطة مطاي، أمين شرطة بمنزله وذلك للإطمئنان علي حالته الصحيه بعد إصابته بجلطة بالقلب.

وكان العميد أحمد نشأت مأمور مركز شرطة مطاى، قد أخطر مديرية الأمن بملازمة أمين الشرطة محمد شعبان سيد من قوة المركز، الفراش بمسكنة لمعاناته من حالة مرضية “جلطة بالقلب”، فوجه اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المحافظة، نائبه لقطاع الشمال ومأمور مطاي بالتوجه لمسكن الشرطي لعيادته والإطمئنان على حالته الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية المطلوبة ونقل التمنيات له بالشفاء العاجل.

وقال مدير الأمن، أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أعطي توجيهات بتقديم كافة أوجة الرعاية الصحية والإجتماعية لأبناء الشرطة لما لذلك من عظيم الآثر فى تحقيق العلاقة الطيبة بين سائر فئات المنظومة الشرطية، والتواصل الدائم مع الضباط والأفراد لتقديم الرعاية الكاملة لهم بما ينعكس بالإيجاب على الرسالة الأمنية.

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