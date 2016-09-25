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طالبة تحاول الانتحار بآلة حادة فى دورة مياه بجامعة أسيوط

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طالبة تحاول الانتحار بآلة حادة فى دورة مياه بجامعة أسيوط طالبة تحاول الانتحار بآلة حادة فى دورة مياه بجامعة أسيوط

أرشيفية

حاولت طالبة بجامعة أسيوط اليوم الأحد أول أيام العام الدراسى الجامعى الجديد الانتحار بقطع شرايينها بآلة حادة بأحد دورات المياه وتم إسعافها وجارى تلقيها العلاج اللازم بالمستشفى الجامعى.

تلقى أمن جامعة أسيوط بلاغآ من العاملين بكلية الحقوق بجامعة أسيوط يفيد العثور على فتاة حاولت الانتحار بأحد دورات المياة  خلال قطع شريينها بآلة حادة”موس” وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف لموقع البلاغ.

وبالمعاينة تبين قيام طالبة دراسات عليا بكلية الحقوق مقيمة بمحافظة سوهاج بمحاولة التخلص من حياتها بعد قدومها للجامعة ومعرفة نتيجة إمتحان الدراسات العليا وتعرضها للظلم من قبل الجامعة بعد قيامهم بإعلان رسوبها فى التيرم بالأكمل وتحرير محضر غش ظلمآ على حد قولها.

وتم نقل الطالبة لمستشفى أسيوط الجامعى لمحاولة إسعافها وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على الجامعة للتأكد من واقعة التظلم فى نتيجة الإمتحان واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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