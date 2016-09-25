حبس 19 عضوًا من ألتراس أهلاوي على ذمة التحقيق بتهمة التجمهر

قررت نيابة قصر النيل، اليوم الأحد، حبس 19 من أعضاء أولتراس أهلاوي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتجمهر أمام نادي الأهلي بالجزيرة.

وقال المحامي أنس سيد، دفاع المتهمين، إن النيابة وجهت لهم عدة تهم بينها التظاهر بدون ترخيص، والتجمهر، والإعتداء على قوات الأمن، وقطع الطريق، ومحاولة اقتحام مقر النادي الأهلي.

وتم احتجاز كلًا من سيف الدين م.، ومؤمن ص.، وفتحي أ. ، وعمرو ع.، وأحمد س.، وعلي م. ع.، ومحمود ع. ، وعلي ع.، وسامح ز.، وسامح م.، وعبدالرحمن أ.، وعبدالله س.، ومحمد ر.، وكريم أ.، وأحمد ع.، وأحمد ص.، وسعيد م.، ومحمد ف.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على 47 من أعضاء رابطة “أولتراس أهلاوي” أمس الجمعة، بتهمة الشغب والتجمهر أمام النادي الأهلي بدعوى حضور مباراة الأهلي والجزيرة لكرة اليد.

وتم الإفراج عن 27 من أعضاء الرابطة، بينما تم إحالة 19 إلى النيابة للتحقيق في المحضر رقم 14737 لسنة 2016، جنح قصر النيل.