نتنياهو يجتمع بترامب لأكثر من ساعة لبحث القضايا الإقليمية

التقى رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، في نيويورك.

وعقد اللقاء في منزل المرشح الجمهوري ترامب، واستمر لأكثر من ساعة، وشارك في اللقاء سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة رون ديرمر وزوج ابنة السيد ترامب جاريد كوشنر.

واستعرض نتنياهو المواقف الإسرائيلية من قضايا إقليمية مختلفة ذات علاقة بالأمن.

يأتي هذا فيما يستعد نتنياهو لعقد لقاء آخر مع المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، في وقت لاحق من اليوم الاحد، بحسب صحيفة “هآرتس”.