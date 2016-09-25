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إصابة سائق قطار في انفجار قنبلة على خط للسكك الحديدية في جنوب شرق تركيا

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إصابة سائق قطار في انفجار قنبلة على خط للسكك الحديدية في جنوب شرق تركيا إصابة سائق قطار في انفجار قنبلة على خط للسكك الحديدية في جنوب شرق تركيا

ارشيفية

قالت مصادر أمنية إن سائق قطار شحن أصيب بجروح طفيفة يوم الأحد في انفجار قنبلة وضعت على خط للسكك الحديدية في جنوب شرق تركيا عندما مر عليها القطار وألقت المصادر اللوم على مقاتلين أكراد.

وبحسب رويترز قالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن قاطرة القطار لحقت بها أضرار في الواقعة التي حدثت قرب بلدة سراي في إقليم فان قرب الحدود الإيرانية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم. وشن حزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردا ضد القوات التركية منذ نحو 30 عاما هجمات في الماضي على سكك حديدية وخطوط أنابيب وأهداف أخرى يعتبرها إستراتيجية في المنطقة التي تسكنها أغلبية كردية.

 

 

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