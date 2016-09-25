رئيس المطارات: لن نسمح بدخول المستقبلين أو المودعين بمطار "2" الجديد

أعلن المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات، أنه لن يتم السماح بدخول أى من المستقبلين أو المودعين بمبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة، الذى يتم التشغيل التجريبى له الأربعاء المقبل، بإقلاع أول رحلة من المطار والخاصة بطيران الجزيرة المتجهة إلى الكويت، وبعد ذلك تتوالى الرحلات من المبنى الجديد.

جاء ذلك خلال جولة لمحررى شئون الطيران والمطارات بالمبنى الجديد قبل ساعات من تشغيله تجريبيا.

وأضاف محروس إنه سيتم إقامة مظلات أمام المبنى لاستقبال المودعين والمستقبلين وحمايتهم من التقلبات الجوية، مشيرا إلى أن الراكب سيخضع لـ 5 مراحل تفتيش بمبنى الركاب الجديد 2، وذلك وفقا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو"، وأن هناك تجهيزا لمرحلة سادسة وهى البصمة.