سقوط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بحوزته سيارتين وبندقية بالجيزة

ألقت مباحث مكافحة سرقة السيارات بالجيزة، القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين لسرقة السيارات بمنطقة الهرم، وضبط بحوزتهم سيارتين مسروقتين، بالإضافة إلى بندقية خرطوش، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة سرقة السيارات بالجيزة، بإشراف العميد سعيد الشحات مدير الإدارة، تفيد تكوين 3 عاطلين لتشكيل عصابى لسرقة السيارات ومفاوضة مالكيها على إعادتها مقابل حصولها على مبالغ مالية.

وبتكثيف التحريات تم رصد المتهمين، وبإعداد كمين لهم تمكن القبض عليهم، وبحوزتهم سيارتين مبلغ بسرقتهما وبندقية خرطوش، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى لسرقة السيارات، بواسطة المفتاح المصطنع، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.