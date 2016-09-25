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حبس 19 شخصا من اولتراس أهلاوى بتهمة اثارة الشغب والتظاهر وقطع الطريق

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حبس 19 شخصا من اولتراس أهلاوى بتهمة اثارة الشغب والتظاهر وقطع الطريق حبس 19 شخصا من اولتراس أهلاوى بتهمة اثارة الشغب والتظاهر وقطع الطريق

>كتب كريم صبحى

أمرت نيابة قصر النيل بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات وسط القاهرة  بحبس 19 متهما من جمهور ألتراس أهلاوى 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التجمهر، وقطع الطريق وإثارة الشغب ومحاولة اقتحام النادى الأهلى عنوة.

وباشر التحقيق مع المتهمين فريق من نيابة قصر النيل، ضم معتز زكريا وطاهر سبالة ويحيى مختار وكلاء النائب العام.

واعترف عدد من المتهمين، أنهم توجهوا للنادى الأهلى فرع الجزيرة بعدما نشرت صفحة النادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بأن مباراة كرة اليد بين الأحمر والجزيرة، ستقام بحضور الجمهور، بينما أنكر متهمون آخرون صلتهم بالواقعة.
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