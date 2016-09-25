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القوات العراقية تسيطر على قرية جنوبى "الشرقاط" بصلاح الدين

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القوات العراقية تسيطر على قرية جنوبى "الشرقاط" بصلاح الدين القوات العراقية تسيطر على قرية جنوبى "الشرقاط" بصلاح الدين

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تمكنت القوات العراقية المشتركة، اليوم الأحد، من السيطرة على قرية "المسحك" جنوبى قضاء الشرقاط وحررتها من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي، ورفعت العلم العراقى فوق مبانى القرية.

وقال أحمد الجبورى محافظ صلاح الدين - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - "نحن ماضون فى تحرير آخر شبر من المحافظة من داعش، وسنزف هذه البشرى خلال الأيام القليلة المقبلة".. متعهدا لأهالى صلاح الدين والمناطق المحررة بالعمل الدؤوب من أجل إعادة ما دمرته (داعش).

على صعيد آخر، أدان المرصد العراقى للحريات الصحفية ما قام به النائب مشعان الجبورى ونجله "يزن" من اعتداء على مراسل قناة "العراقية" فى قضاء الشرقاط عقب الإعلان عن تحرير القضاء من سيطرة (داعش).

وأشار المرصد إلى أن مصادر أمنية أكدت للمرصد العراقى للحريات الصحفية أن النائب عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبورى ونجله قاما بالاعتداء بالشتم والضرب على مراسل قناة العراقية الفضائية عمر العزاوى خلال تغطيته أحداث تحرير قضاء الشرقاط، وحدثت تجاوزات من النائب الجبورى وأفراد حمايته على عناصر الأمن أيضا.

وطالب رئيس المرصد العراقى للحريات الصحفية هادى جلو مرعي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادى وقيادة العمليات المشتركة أن يوفروا الحماية الكاملة للإعلاميين المشاركين فى تغطية العمليات العسكرية، ومنع الاعتداء من قبل شخصيات سياسية على الإعلاميين.

 


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