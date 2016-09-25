وزير الأوقاف يقرر صرف بدل عشرة آلاف شنطة مدرسية للطلاب الأكثر احتياجا بالمحافظات

طالب وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، بسرعة صرف بدل لعشرة آلاف شنطة مدرسية للطلاب الأكثر احتياجا بالمحافظات بواقع 100 جنيه لكل تلميذ بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

كما قرر جمعة أن يتم تسليم البدل من خلال كشف تعده وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مديري المدارس وذلك عن طريق قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي حتى يتمكن التلاميذ الفقراء من شراء ما يحتاجون من الأدوات المدرسية وذلك من خلال الإدارات العامة للبر بجميع المديريات على مستوى الجمهورية.

وطالب وزير الأوقاف إدارات المساجد الكبرى بتوفير أكبر عدد ممكن من هذه الشنط للطلاب الفقراء واعتبار العشرة آلاف كدفعة أولى.

أ ش أ