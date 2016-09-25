أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نشرة ONA ا تفاصيل انطلاق قنوات DMC.. بيومي فؤاد ضيفCBC.. ثلاثي نجم الكوميديا ضيوف «تياترو مصر»

Google+ Print
14454481_10154793954042697_970857211_n

إسعاد يونس وعمرو الليثي وبيومي فؤاد

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تستعد شركة دي ميديا، لإطلاق باقي مجموعة قنواتها الجديد «» وذلك قبل نهاية العام الجاري، والتي تضم 5 قنوات جيدة، تتضمن كل من قناة للأطفال وقناة إخبارية وقناة عامة وقناة دراما وقناة مسرح، فضلًا عن قناة الرياضة التي تم إطلاقها فى الرابع عشر من سبتمبر الجاري..للمزيد

قنوات “DMC”

قنوات “DMC”

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أبناء الفنانيين الكبار الذين رحلوا عن عالمنا، لنسمع منهم ونشاركهم ذكريات خاصة لكبار النجوم..للمزيد

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي

يحل الفنان بيومي فؤاد، ضيفًا على برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” من تقديم الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني والمذاع على شاشة “CBC”..للمزيد

بيومي فؤاد

بيومي فؤاد

يستضيف برنامج “هنا العاصمة”، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة “CBC”، النجم محمد رمضان..للمزيد

محمد رمضان أرشيفية

محمد رمضان أرشيفية

يستضيف برنامج “صاحبة السعادة” – من تقديم الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس والمذاع على شاشة “CBC” – عددًا من النجمات الشبابات اللاتي نجحن في عالم الفن، وهن:” ريم مصطفى، دينا الشربيني، رانيا منصور، مي عُمر، رانيا الملاح، وهند عبد الحليم”، ويحمل اللقاء عنوان “الحلوة”..للمزيد

الفنانة والإعلامية إسعاد يونس – أرشيفية

الفنانة والإعلامية إسعاد يونس – أرشيفية

على قدم وساق، بدأت التحضيرات والبروفات النهائية لانطلاق الموسم الرابع من عروض تياترو المسرحية، تحت شعار “مصنع النجوم”..للمزيد

تياترو مصر

تياترو مصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه