نشرة ONA ا تفاصيل انطلاق قنوات DMC.. بيومي فؤاد ضيفCBC.. ثلاثي نجم الكوميديا ضيوف «تياترو مصر»

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

تستعد شركة دي ميديا، لإطلاق باقي مجموعة قنواتها الجديد «dmc» وذلك قبل نهاية العام الجاري، والتي تضم 5 قنوات جيدة، تتضمن كل من قناة للأطفال وقناة إخبارية وقناة عامة وقناة دراما وقناة مسرح، فضلًا عن قناة الرياضة التي تم إطلاقها فى الرابع عشر من سبتمبر الجاري..للمزيد

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أبناء الفنانيين الكبار الذين رحلوا عن عالمنا، لنسمع منهم ونشاركهم ذكريات خاصة لكبار النجوم..للمزيد

يحل الفنان بيومي فؤاد، ضيفًا على برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” من تقديم الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني والمذاع على شاشة “CBC”..للمزيد

يستضيف برنامج “هنا العاصمة”، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على شاشة “CBC”، النجم محمد رمضان..للمزيد

يستضيف برنامج “صاحبة السعادة” – من تقديم الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس والمذاع على شاشة “CBC” – عددًا من النجمات الشبابات اللاتي نجحن في عالم الفن، وهن:” ريم مصطفى، دينا الشربيني، رانيا منصور، مي عُمر، رانيا الملاح، وهند عبد الحليم”، ويحمل اللقاء عنوان “الحلوة”..للمزيد

على قدم وساق، بدأت التحضيرات والبروفات النهائية لانطلاق الموسم الرابع من عروض تياترو مصر المسرحية، تحت شعار “مصنع النجوم”..للمزيد