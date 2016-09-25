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خالد صالح ..حينما يولد الإبداع من رحم المعاناة ..«الحلواني» صاحب السيرة البراقة

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الفنان الراحل خالد صالح

الفنان الراحل خالد صالح

كتب – محمد علي

في ذكرى مأساوية للوسط الفني المصري، والعربي بصفة عامة، يحل اليوم 25 سبتمبر الذكرى الثانية لرحيل الفنان النابغة خالد صالح، “عبقري” السنيما المصرية، وصاحب المسيرة التاريخية المطعمة بالعديد من الإنجازات.

ميلاده ونشأته

هو خالد محمود صالح، ولد يوم 20 يناير 1964 بالقاهرة، نشأ يتيمًا بعدما توفيت والدته وهو صغير، ثم سرعان ما تبعها والده، ليتم تربيته على يد شقيقه “إنسان” الذي وافته المنية قبل خالد بـ4 سنوات، إثر إصابته بمرض القلب.

حياته الشخصية..معاناة ما قبل الفن

التحق خالد صالح قبل مسيرته الفنية بكلية الحقوق، ثم عمل بالمحاماة لفترة من الزمن، تزوج خلالها من الدكتورة “هالة”، التي عملت فيما بعد كطبيبة ميدانية أثناء ثورة 25 يناير، وخاصة خلال موقعة الجمال الشهيرة، وأنجب منها صبيين وفتاة وحيدة.

وبعد إنجابه اتجه إلى الخليج مبررًا ذلك بمحاولة إدخار بعض الأموال لأولاده، كما أنه مارس بعد الأعمال التجارية، كما عمل سائقًا لسيارة أجرة “تاكسي”.

ثم عمل خالد صالح بمصنع الحلويات الذي يملكه شقيقه، قبل أن يقوم شقيقه برفده لعدم التزامه بمواعيد العمل ، لكن ظل امتلاك مصنعًا للحلويات الشرقية حلمًا يجول داخل عقل الفنان الراحل.

خالد صالح

خالد صالح

الجانب الإنساني من حياته

من الناحية الإنسانية، اشتهر الفنان الفقيد باهتمامه بالأعمال الخيرية، حيث كان يحرص على زيارة الجمعيات الخيرية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في كل بلد يزورها، أبرزها مركز راشد لعلاج ورعاية الأطفال خلال زيارته لمدينة دبي الإماراتية، وحضوره افتتاح مستشفى سرطان الأطفال الجديد في السودان.

حياته الفنية .. ظهور متأخر .. ومسيرة براقة

بدأ صالح حياته المهنية من خلال التمثيل عبر مسرح الجامعة، كما قام بالتمثيل في مسارح الهواة مثل مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية لفترة ليست بالقصيرة، وكان خلال هذا الوقت يمارس أعماله التجارية الخاصة.

ثم عمل كومبارسًا صامتًا على المسرح، ثم مساعد مخرج، وكان يتمنى أن يلحق بصديقيه محمد هنيدي وخالد الصاوي بالنجومية.

خالد صالح وخالد الصاوي

خالد صالح وخالد الصاوي في الصغر

وفي عام 2000، تفرغ “صالح” تمامًا للعمل الفني، وكان يبلغ وقتها من العمر 36 عامًا، وعلى الرغم من احترافه للفن في سن متأخر نسبيًا إلا أنه سرعان ما لمع نجمه، وظهر في الكثير من الأدوار الإبداعية والمعقدة.

وضمت مسيرة الفنان الراحل السينمائية 33 فيلمًا، من أبرزهم فيلم “تيتو”، و”عمارة يعقوبيان”، و”الريس عمر حرب”، و”ابن القنصل”، و”هي فوضى” للمخرجين خالد يوسف ويوسف شاهين.

جانب من فيلم فبراير الأسود

جانب من فيلم فبراير الأسود

ولم تكتف المسيرة الذهبية للفنان بذلك، حيث شارك في العديد من الأعمال الدرامية التي عرضت على الشاشة الصغيرة، منها “الريان”، “تاجر السعادة”، “محمود المصرى”، “حكاية زوج معاصر”، “أم كلثوم”،” بعد الفراق”، “سلطان الغرام”، “أحلام العادية”، “الدم والنار”، “موعد مع الوحوش”.

وكان لخالد صالح العديد من “الإيفيهات” التي علقت في عقول المتابعين ، ومن أبرزها مقولته في فيلم هى فوضى «اللى مالوش خير فى حاتم مالوش خير فى »، خلال تجسيده لدور أمين الشرطة الفاسد.

جانب من فيلم هي فوضى

جانب من فيلم هي فوضى

مرض ومعاناة.. وإصرار وعزيمة

عانى خالد صالح من مرض القلب منذ حوالي 20 عامًا، حيث بدأ يشعر بآلام في قلبه، وعرف حقيقة مرضه ولم يستسلم وخضع لجراحة ناجحة منذ سنوات، وقال إنه لم يكن يحب أن يتعامل أحد معه على أنه مريض.

خالد صالح على فراش الموت

خالد صالح على فراش الموت

وتعرض الفنان الراحل إلى أزمة قلبية، سافر على إثرها إلى ألمانيا للعلاج، ثم عاد إلى أسوان للقيام بعملية جراحية في مركز مجدي يعقوب للقلب، قبل أن توافيه المنية يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2014.

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