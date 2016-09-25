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طائرتان صغيرتان تسقطان بعد ارتطامهما فى أجواء مدينة بافالو بولاية نيويورك

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طائرتان صغيرتان تسقطان بعد ارتطامهما فى أجواء مدينة بافالو بولاية نيويورك طائرتان صغيرتان تسقطان بعد ارتطامهما فى أجواء مدينة بافالو بولاية نيويورك

أرشيفية

قالت إدارة الطيران الفيدرالية فى الولايات المتحدة الأمريكية، منذ قليل، إن طائرتين صغيرتين اصطدمتا اليوم الأحد جنوب مدينة بافالو بولاية نيويورك.

وأشارت إدارة الطيران الفيدرالية إلى أن الحادث فى أجواء الولاية ، وقالت قناة (إيه بى سي) إن الطائرتين من نوعى سيسينا 120 وبايبر بى إيه 28.

وأشارت خدمة الطوارئ أنها ذهبت إلى المكان الذى وقعت به الطائرتان ، بينما أعربت الشرطة فى ولاية نيويورك أن تفاصيل أكثر عن الحادث لم تتوافر حتى الآن.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها ستقوم بالتحقيق فى الحادث وأن المجلس الوطنى لسلامة النقل سيقوم بتحديد سبب السقوط.

أ ش أ

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