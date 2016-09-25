فوائد أخرى لحبوب منع الحمل لن تتوقعيها

من المعروف أن لحبوب منع الحمل فوائد غير منع الحمل تتعلق بتنظيم الهرمونات و التحكم في مواعيد الدورة الشهرية، إلا أن أخصائية النساء والولادة الدكتورة ميادة شعت تخبرنا أن كثير من الدراسات الطبية أثبتت أن لحبوب منع الحمل فوائد صحية غير متوقعة على صحة المرأة وهي:

- تناول حبوب منع الحمل يحمي النساء من آثار الأنفلونزا. لأن أن النساء المصابات بالأنفلونزا تنخفض لديهن مستويات هرمون البروجسترون في الجسم، ولكن أدوية منع الحمل تعوض هذا الانخفاض وتقلل من آثار المرض.

- تحمي من الإصابة بأمراض القلب لأنها تحتوى على هرموني الإستروجين و البروجيسترون.

- كلما تقدمت المرأة في العمر يقل مستوى الهرمونات لديها و تصاب بهشاشة العظام، وتناول حبوب منع الحمل يقلل من نسبة الإصابة به.

- تعتبر فعالة في علاج اضطرابات الدورة الشهرية والأعراض المصاحبة لها مثل الألم الشديد المصاحب للحيض أو النزيف الشديد.

- لها دور فعال في الوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية، مثل سرطان بطانة الرحم، و سرطان المبيضين، وسرطان القولون.

- تساهم في علاج حالات الصداع النصفي المرافق للدورة الشهرية، وكذلك تفيد في علاج آلام الحوض التي يسببها مرض بطانة الرحم المهاجرة.

- تركيبتها المحتوية على هرموني الإستروجين و البروجيسترون تعمل على إعادة التوازن إلى جسم الأنثى عقب الاضطرابات التي تمر بها في أوقات الدورة الشهرية، بالإضافة إلى منع ظهور حب الشباب المتأخر.