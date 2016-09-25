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مازيمبي يقصي النجم الساحلي ويتأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية

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مازيمبي يقصي النجم الساحلي ويتأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية مازيمبي يقصي النجم الساحلي ويتأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية

جانب من المباراة

تأهل مازيمبي من الكونجو الديمقراطية لنهائي كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكونفيدرالية” عقب تعادله سلبيا مع ضيفه النجم الساحلي التونسي حامل اللقب في إياب الدور قبل النهائي اليوم الأحد.

ودفع النجم الساحلي ثمن تعادله 1-1 على أرضه وأمام جمهوره في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي ليتأهل مازيمبي للنهائي بأفضلية التسجيل خارج ملعبه.

وسيلتقي مازيمبي في النهائي مع الفائز من مواجهة إياب قبل النهائي الثانية التي ستجمع في وقت لاحق اليوم الأحد بين الفتح الرباطي المغربي ومولودية بجاية الجزائري.

وتعادل الفريقان سلبيا في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بالجزائر.

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