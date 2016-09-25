أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير في الجول - الدوري المصري يُحقق ما لم يحدث سوى مرة واحدة في تاريخ المسابقة

Google+ Print
تقرير في الجول - الدوري المصري يُحقق ما لم يحدث سوى مرة واحدة في تاريخ المسابقة تقرير في الجول - الدوري المصري يُحقق ما لم يحدث سوى مرة واحدة في تاريخ المسابقة

حقق الدوري المصري لموسم 2016-2017 رقما لم يحدث سوى مرة واحدة في تاريخ مسابقة الدوري منذ بدايتها عام 1948-49 وحتى الموسم الحالي.

جولة أولى انتهت بلا أي تعادل سلبي في الدوري. والآن جولة ثانية تنتهي أيضا بلا أي تعادل سلبي.

ولكن هذا ليس الرقم القياسي، فلقد تحقق ذلك 3 مرات من قبل. ولكن ما لم يتحقق سوى مرة واحدة فقط هو عدد الأهداف التي تم تسجيلها في الجولتين.

وشهدت الجولة الأولى من الدوري المصري هذا الموسم تسجيل 21 هدفا. والجولة الثانية تسجيل 15 هدفا، بمجموع 36 هدفا. +30 لثاني مرة في تاريخ المسابقة.

ليصبح الموسم الحالي هو ثاني أكثر موسم شهد تسجيل أهداف في جولتين متتاليتين بدون أي تعادل سلبي.

الموسم التاريخي

موسم 2003-2004 يبقى هو الموسم التاريخي صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف في أول جولتين بلا تعادل سلبي.

وقتها انتهت الجولة الأولى من موسم 2003-04 بتسجيل 16 هدفا، والجولة الثانية بتسجيل 22 هدفا، بمجموع 38 هدفا. مع الأخذ في الاعتبار احتساب أهداف المواجهتين المؤجلتين وقتها.

وقتها الدوري كان بتواجد 14 فريقا وأقيمت الجولة الثانية في موعدها باستثناء مواجهة إنبي أمام الإسماعيلي والأهلي أمام بلدية المحلة.

وتأجل إقامة مواجهة إنبي أمام الإسماعيلي من يوم الخامس من سبتمبر وحتى الـ23 من نفس الشهر.

بينما أقيمت مباراة الأهلي في شهر نوفمبر بدلا من شهر سبتمبر. وباحتساب أهداف المواجهتين (الإسماعيلي وإنبي 1-1) و(الأهلي والبلدية 2-1) نصل لمجموع أهداف 38 هدفا.

وهو الرقم القياسي في الدوري.

الموسم الحالي Vs موسمان

وتفوق الموسم الحالي والذي شهد تسجيل 36 هدفا في جولتين بدون أي تعادل سلبي على موسم 1949-1950 وأيضا موسم 1959-1960

في موسم 1949-50 لم تشهد الجولة الأولى والثانية أي تعادل سلبي، وتم تسجيل 25 هدفا في الجولتين (16 في الأولى - 9 في الثانية).

بينما في موسم 1959-60 تم تسجيل 23 هدفا في الجولتين (6 في الأولى - 17 في الثانية). جولة أولى وثانية لم يشهدا أي تعادل سلبي أيضا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع