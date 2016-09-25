تقرير في الجول - الدوري المصري يُحقق ما لم يحدث سوى مرة واحدة في تاريخ المسابقة

حقق الدوري المصري لموسم 2016-2017 رقما لم يحدث سوى مرة واحدة في تاريخ مسابقة الدوري منذ بدايتها عام 1948-49 وحتى الموسم الحالي.

جولة أولى انتهت بلا أي تعادل سلبي في الدوري. والآن جولة ثانية تنتهي أيضا بلا أي تعادل سلبي.

ولكن هذا ليس الرقم القياسي، فلقد تحقق ذلك 3 مرات من قبل. ولكن ما لم يتحقق سوى مرة واحدة فقط هو عدد الأهداف التي تم تسجيلها في الجولتين.

وشهدت الجولة الأولى من الدوري المصري هذا الموسم تسجيل 21 هدفا. والجولة الثانية تسجيل 15 هدفا، بمجموع 36 هدفا. +30 لثاني مرة في تاريخ المسابقة.

ليصبح الموسم الحالي هو ثاني أكثر موسم شهد تسجيل أهداف في جولتين متتاليتين بدون أي تعادل سلبي.

الموسم التاريخي

موسم 2003-2004 يبقى هو الموسم التاريخي صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف في أول جولتين بلا تعادل سلبي.

وقتها انتهت الجولة الأولى من موسم 2003-04 بتسجيل 16 هدفا، والجولة الثانية بتسجيل 22 هدفا، بمجموع 38 هدفا. مع الأخذ في الاعتبار احتساب أهداف المواجهتين المؤجلتين وقتها.

وقتها الدوري كان بتواجد 14 فريقا وأقيمت الجولة الثانية في موعدها باستثناء مواجهة إنبي أمام الإسماعيلي والأهلي أمام بلدية المحلة.

وتأجل إقامة مواجهة إنبي أمام الإسماعيلي من يوم الخامس من سبتمبر وحتى الـ23 من نفس الشهر.

بينما أقيمت مباراة الأهلي في شهر نوفمبر بدلا من شهر سبتمبر. وباحتساب أهداف المواجهتين (الإسماعيلي وإنبي 1-1) و(الأهلي والبلدية 2-1) نصل لمجموع أهداف 38 هدفا.

وهو الرقم القياسي في الدوري.

الموسم الحالي Vs موسمان

وتفوق الموسم الحالي والذي شهد تسجيل 36 هدفا في جولتين بدون أي تعادل سلبي على موسم 1949-1950 وأيضا موسم 1959-1960

في موسم 1949-50 لم تشهد الجولة الأولى والثانية أي تعادل سلبي، وتم تسجيل 25 هدفا في الجولتين (16 في الأولى - 9 في الثانية).

بينما في موسم 1959-60 تم تسجيل 23 هدفا في الجولتين (6 في الأولى - 17 في الثانية). جولة أولى وثانية لم يشهدا أي تعادل سلبي أيضا.