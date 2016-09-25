الأهلي يفوز على شيكو 6-2.. وتألق أجاي

فاز الأهلي وديا على فريق شيكو بسداسية مقابل هدفين في لقاء ودي استعدادا لمواجهة وادي دجلة.

الأهلي يستعد لمواجهة دجلة يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

أهداف الأهلي أمام شيكو جاءت عن طريق جونيور أجاي ثنائية وجون أنطوي وحسين السيد وعمرو السولية ومحمد حمدي زكي هدفا.

واعتمد حسام البدري المدير الفني للأهلي على الثنائي جون أنطوي وعماد متعب في الهجوم مع جونيور أجاي وميدو جابر. وفي الوسط عمرو السولية وأكرم توفيق.

مع رباعي في الدفاع، محمد هاني وكريم يحيي وأحمد بيكهام وصبري رحيل. وفي حراسة المرمى أحمد عادل عبد المنعم.

هدف الأهلي الأول جاء عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 17 بعد عرضية من رحيل.

بعدها سجل أجاي ثنائية من صناعة أنطوي. هدف ثاني وأول لأجاي في الدقيقة 30 بعد مراوغة ثنائي دفاع شيكو قبل أن يسدد قوية في الشباك.

بعدها وفي الدقيقة 33 عاد أنطوي وصنع لأجاي. والوافد الجديد يُسجل الهدف الثالث للأهلي والثاني له.

وفي الدقيقة 40 جاء هدف شيكو الأول عن طريق أحمد سمير. قبل أن يعزز الأهلي النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق أنطوي.

شوط التغييرات

وفي الشوط الثاني أجرى البدري العديد من التغييرات. شارك محمد الشناوي ومحمد حمدي زكي وكريم نيدفيد وصالح جمعة ومحمد ميشو وحسين السيد.

بعدها شارك أحمد حمدي بدلا من أجاي وصلاح محمد بدلا من ميدو جابر.

وسجل محمد حمدي زكي الهدف الخامس للأهلي في الدقيقة 39.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق شيكو بعد تدخل من محمد الشناوي على مهاجم الفريق. وتم تسجيلها في شباك الأهلي.

وفي الدقيقة الأخيرة سجل حسين السيد الهدف السادس والأخير للأهلي وديا أمام شيكو.

وحقق الأهلي 6 نقاط من الانتصار أمام الإسماعيلي وأمام المقاولون العرب.