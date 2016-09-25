تقرير في الجول - 6 ملامح من ودية الأهلي أمام شيكو.. نقطتان سلبيتان وتألق ثلاثي

فاز الأهلي على شيكو بسداسية مقابل هدفين في لقاء ودي استعدادا لمواجهة وادي دجلة. لقاء يستعرض FilGoal.com أبرز 5 ملامح ظهرت من خلاله.

الأهلي فاز على الإسماعيلي بهدف مقابل لاشيء قبل أن يحقق النقطة السادسة بالفوز على المقاولون العرب بثنائية مقابل لاشيء.

وقبل مواجهة دجلة، واجه الأهلي فريق شيكو وديا ونجح في الفوز 6-2 بأهداف جونيور أجاي ثنائية وجون أنطوي وعمرو السولية وحسين السيد ومحمد حمدي زكي هدفا. (طالع التفاصيل)

وحضر مراسل FilGoal.com للمباراة الودية التي أقيمت في ملعب التتش. مباراة شهدت 5 ملامح نستعرضها معكم

(1) تألق أجاي

شهدت المباراة تألق الوافد الجديد جونيور أجاي القادم من صفوف الصفاقسي التونسي والذي لم يشارك مع الفريق حتى الآن.

في بداية المباراة كاد أجاي أن يُسجل سريعا بعد ضغط قوي على الدفاع.

قبل أن ينجح في تسجيل الهدف الأول له بعد المرور من ثنائي دفاع شيكو قبل أن يسدد تسديدة قوية هزت الشباك.

في الهدف الثاني جاءت تمريرة جون أنطوي لأجاي أمام المرمى الخال.

وظهر أجاي قويا في المباراة ويُفضل دائما اللعب إلى الأمام والوصول إلى مرمى الخصم بمجرد استلام الكرة دون أي إعادة للكرة إلى الدفاع.

(2) أخطاء الحراس

النقطة السلبية الأولى من انتصار الأهلي أمام شيكو جاءت من أخطاء حراس المرمى.

أحمد عادل عبد المنعم في الشوط الأول ومحمد الشناوي في الشوط الثاني.

في الشوط الأول تواجد أحمد عادل خارج مرماه ليستغل أحمد سمير لاعب شيكو ذلك ويُسدد من خارج منطقة الجزاء ويهز شباك الأهلي.

وفي الشوط الثاني اعترض محمد الشناوي الوافد الجديد من بتروجيت، مهاجم شيكو المنفرد بالمرمى ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء.

ولم ينجح الشناوي في التصدي لركلة الجزاء والتي أسفرت عن الهدف الثاني في شباك الأهلي.

(3) دفاع الأهلي

مع الأخذ في الاعتبار مشاركة العديد من الوجوه الشابة في خط دفاع الأهلي أمام شيكو، إلا أنه ظهر ضعيفا وتم اختراقه أكثر من مرة.

في الشوط الأول لعب محمد هاني وكريم يحيي وأحمد بيكهام وصبري رحيل، ونجح فريق شيكو في الوصول إلى مرمى الأهلي في أكثر من مناسبة عن طريق الاختراقات.

وأجرى حسام البدري العديد من التغييرات في الشوط الثاني، وظهر في خط الدفاع محمد ميشو وحسين السيد وكريم يحيي وأحمد بيكهام.

وفي الشوط الثاني ظهرت الانفرادات على مرمى الأهلي في أكثر من مناسبة.

(4) أكرم توفيق

قدم أكرم توفيق الوافد الجديد من صفوف إنبي مباراة جيدة جدا أمام شيكو.

توفيق نجح دائما في استخلاص الكرات من لاعبي شيكو في وسط الملعب.

تدخلات ظهرت عليها العنف نوعا ما ولكنه نجح دائما في استخلاص الكرة وتمريرها للأمام.

تمريرات أكرم توفيق جاءت أغلبها قصيرة في وسط الملعب دون تمريرات طويلة بعرض الملعب.

(5) ميدو جابر

متألق أخر ظهر في لقاء الأهلي الودي أمام شيكو. هنا نتحدث عن ميدو جابر الوافد الجديد من مصر للمقاصة.

قوة ميدو جابر في المباراة جاءت من التمريرات الصحيحة دائما دون أي تمريرة خطأ تُذكر.

وكاد ميدو جابر أن يسجل في أكثر من مناسبة ولكن محاولاته لم تكلل لها النجاح.

وظهر ميدو جابر يعتمد بشكل كبير جدا على قدمه اليسرى في التمرير والمرور من الخصم والتسديد.

(6) فرص حمدي زكي

أهدر محمد حمدي زكي أكثر من 3 فرص محققة على مرمى شيكو.

حمدي زكي الذي عاد إلى الأهلي بعد انتهاء إعارته من سموحة، نجح في التسجيل في شباك شيكو.

ولكن هدف حمدي زكي جاء بعد 3 انفرادات ضائعة محققة لم ينجح في استغلالهم بنجاح.

وجاءت تحركات حمدي زكي جيدة جدا في اختراق دفاع شيكو وخلق فرص مناسبة لاستقبال الكرات.