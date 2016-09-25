صور - تريزيجيه يحتفي بأحمد حسن في بلجيكا

احتفى محمود حسن "تريزيجيه" جناح موسكرون بعميد لاعبي العالم أحمد حسن خلال فترة تواجد الأخير في بلجيكا هذه الأيام.

تريزيجيه يلعب في موسكرون معارا من أندرلخت الذي لعب أحمد حسن في صفوفه من قبل.

ونشر لاعب الأهلي السابق صورتين مع الصقر في بلجيكا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر عن فخره باستضافته.

ويحتفل أندرلخت يوم الأحد بلاعبه السابق أحمد حسن قبل انطلاق مباراته ضد فيسترلو وقد يقوم بتنفيذ ضربة البداية في المباراة.

أندرلخت يفعل الأمر نفسه كطريقة لتكريم النجوم الذين تركوا بصمة في تاريخه.

ولعب الصقر في صفوف أندرلخت في الفترة من 2006 إلى 2008 وحقق ألقاب، الدوري البلجيكي وكأس بلجيكا وكأس السوبر.

أندرلخت فعلها من قبل مع العميد في نوفمبر 2012.