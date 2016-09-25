حوار - مدرب صن داونز: الزمالك ليس سعيدا بسببنا.. خطورة ثلاثية ولا يهم ملعب الإياب

الأمور حُسمت الآن وأتضح كل شيء. بطل دوري أبطال إفريقيا إما الزمالك أو صن داونز. نهائي منتظر تحدث عنه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الجنوب إفريقي.

وتأهل صن داونز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الإطاحة بفريق زيسكو يونايتد الزامبي.

خسارة في الذهاب 2-1 ثم انتصار صن داونز في الإياب 2-0 وتأهل الفريق لمواجهة الزمالك. الفريق الأبيض بدوره نجح في تخطي عقبة الوداد الرياضي المغربي بمجموع 6-5.

وأجرى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز حوارا مطولا مع sowetanlive تحدث من خلاله عن لقاء الزمالك والتأهل إلى نهائي دوري الأبطال.

الزمالك

وقال موسيماني: "سيكون خطأ كبيرا للغاية إن استهترنا بمواجهة الزمالك. المواجهة معقدة للغاية على عكس مواجهة زيسكو".

وأوضح "زيسكو يعتمد فقط على الكرات العالية. وهنا لا مشكلة، على عكس الزمالك".

وتابع "عندما تلعب أمام الزمالك فأنت ستواجه أيمن حفني وباسم مرسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا". ثلاثي جيد جدا بشكل لا يُصدق. ولذلك المواجهة ستكون مختلفة تماما. لن نلعب بنفس خطة مواجهتنا لزيسكو بكل تأكيد".

حزن الزمالك

وعلى الرغم من الإشادة الكبيرة بالزمالك وتأكيده على صعوبة المباراة، إلا أن مدرب صن داونز يرى أن الفريق الأبيض ليس سعيدا لمواجهته للفريق الجنوب إفريقي.

وواصل المدرب حديثه قائلا: "دعونا نتحدث بكل صدق. الزمالك ليس سعيدا بسبب مواجهتنا".

وأكمل "نحن نلعب بطريقة مختلفة عن أي فريق".

الإياب في القاهرة؟

ذهاب نهائي دوري الأبطال سيقام في جنوب إفريقيا قبل أن يستضيف الزمالك فريق صن داونز على ملعبه ووسط جماهيره في القاهرة. ولكن "لا مشكلة في ذلك". حسبما أوضح المدرب.

"لا يوجد أي مشكلة في ذلك. والدليل ليوبار".. هنا يتحدث مدرب صن داونز على لقاء الإياب خارج أرضه.

وفسر مدرب صن داونز تصريحاته قائلا: "في دور الـ32 لعبنا ضد ليوبار على ملعبنا أولا ثم خارج ملعبنا. نجحنا في الفوز والتأهل. انتصرنا على ملعبنا 2-0 وتعادلنا في الإياب 1-1".

وأتم "ولذلك لا يهم أين ستقام مباراة الإياب. خارج الديار أو داخله لا مشكلة في ذلك".