تزايد فرص لحاق علي فتحي بنهائي دوري الأبطال

تزايدت فرص لحاق علي فتحي الظهير الأيسر للزمالك بمباراة ماميلودي صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني اللاعب من اصابة بالتندنيسوس في الرباط الردفي للركبة تحتاج إلى تدريبات وتقوية لفترة طويلة

وكان اللاعب قد غاب عن مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال أمام الوداد والتي انتهت بعبور فريقه بنتيجة 6-5.

وذكر الزمالك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن اللاعب يواصل تدريباته التأهيلية كما تزايدت فرص لحاقه بنهائي دوري الأبطال.

واعتمد الزمالك على رمزي خالد في لقاء الذهاب باستاد برج العرب قبل أن يشرك إسلام جمال في الإياب ويضع أحمد دويدار في قلب الدفاع بجوار علي جبر.

ويتبقى ما يزيد عن 20 يوم قبل المواجهة المرتقبة، إذ يلعب الذهاب في جنوب إفريقيا أحد أيام 14، 15، 16 أكتوبر المقبل على أن يستضيف الزمالك الإياب بعده بأسبوع.