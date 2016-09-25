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«رئيس المطارات»: لن يُسمح بدخول المستقبلين او المودعين بمطار “2″ الجديد

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المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات

المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات

أعلن المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات انه لن يتم السماح بدخول أي من المستقبلين أو المودعين بمبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة والذي يتم التشغيل التجريبي له الأربعاء القادم، بإقلاع أول رحلة من المطار والخاصة بطيران الجزيرة المتجهة إلي الكويت , وبعد ذلك تتوالي الرحلات من المبني الجديد .. جاء ذلك خلال جولة لمحرري شئون الطيران والمطارات بالمبني الجديد قبل ساعات من تشغيله تجريبيا.

وأضاف محروس إنه سيتم إقامة مظلات أمام المبني لاستقبال المودعين والمستقبلين وحمايتهم من التقلبات الجوية ، وأشار محروس إلى أن الراكب سيخضع لـ 5 مراحل تفتيش بمبنى الركاب الجديد 2 , وذلك وفقا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني “الايكاو” ، وأن هناك تجهيز لمرحلة سادسة وهي البصمة.

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