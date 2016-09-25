أخبار عاجلة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط 36 كيس حلوى أطفال فاسدة داخل محل بقالة بالخارجة بالوادى الجديد

Google+ Print
ضبط 36 كيس حلوى أطفال فاسدة داخل محل بقالة بالخارجة بالوادى الجديد ضبط 36 كيس حلوى أطفال فاسدة داخل محل بقالة بالخارجة بالوادى الجديد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 36 كيس حلوى فاسدة داخل محل بقالة بالواحات الخارجة بالوادي الجديد

تلقى اللواء عصام بدير ،مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد ،إخطارًا من المقدم أحمد الدربي ،رئيس مباحث يفيد ضبط 36 كيس حلوي فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ،داخل محل بقالة بمنطقة الشعلة بواحة الخارجة خلال حملة تموينية مكبرة ،بالتعاون مع مديرية التموين بقيادة المهندس صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالمحافظة .كما أسفرت الحملة عن  وتحرير 5 قضايا عدم إعلان عن الأسعار في حملة بمركز الخارجة  .

وتم تحرير الحلويات الفاسدة، وتحرر لها المحضر رقم 4414 جنح قسم شرطة الخارجة ،وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات