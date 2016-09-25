ضبط 36 كيس حلوى أطفال فاسدة داخل محل بقالة بالخارجة بالوادى الجديد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 36 كيس حلوى فاسدة داخل محل بقالة بالواحات الخارجة بالوادي الجديد

تلقى اللواء عصام بدير ،مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد ،إخطارًا من المقدم أحمد الدربي ،رئيس مباحث التموين يفيد ضبط 36 كيس حلوي فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ،داخل محل بقالة بمنطقة الشعلة بواحة الخارجة خلال حملة تموينية مكبرة ،بالتعاون مع مديرية التموين بقيادة المهندس صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالمحافظة .كما أسفرت الحملة عن وتحرير 5 قضايا عدم إعلان عن الأسعار في حملة بمركز الخارجة .

وتم تحرير الحلويات الفاسدة، وتحرر لها المحضر رقم 4414 جنح قسم شرطة الخارجة ،وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.