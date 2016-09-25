السويسريون يمنحون المخابرات حق اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة

وافق السويسريون على قانون يسمح لأجهزة الاستخبارات السويسرية بالاستفادة من خطوط الهاتف الخاصة ورصد أنشطة الفضاء الإلكترونى لمنع الهجمات الإرهابية.

وأورد موقع (سويس إنفو) الإخبارى السويسرى أن معارضى القانون كانوا قد حذروا من احتمال حدوث مراقبة تعسفية، لكنهم تعرضوا لهزيمة واضحة فى استفتاء اليوم الأحد.. والذى جاءت نتيجته موافقة نحو 5ر66 بالمائة من الناخبين..وفقا للنتائج النهائية.

وقالت تمارا فانشيلو، رئيس حزب الشباب الاشتراكيين، المعارض للقانون، إن الهجمات الإرهابية فى أوروبا على مدى الأشهر القليلة الماضية جعلت من الصعب علينا إقناع المواطنين بأن المزيد من المراقبة لا تعنى بالضرورة أمان أعلى”.

ويقول أستاذ العلوم السياسية السويسرى كلود لونشان إن الموافقة لا تعنى فى المقام الأول التصويت بمنح الثقة فى الحكومة ولكن مجرد اتفاق بمنح سلطات أعلى للاستخبارات السرية السويسرية.

وقال منتقدوا القانون إن المواطنين الأبرياء يمكن أن يصبحوا مرة أخرى هدفا لعملاء المخابرات بناء على تلميحات غامضة.. بينما ينتهك الحقوق الأساسية.

وبموجب التعديل القانونى الجديد يمكن لجهاز المخابرات التصنت على الممتلكات الخاصة وخطوط الهاتف وكذلك أجهزة الكمبيوتر فى ظل ظروف معينة.

أ ش أ