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جريزمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز على لاكورونيا بالليجا

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جريزمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز على لاكورونيا بالليجا جريزمان يقود أتلتيكو مدريد للفوز على لاكورونيا بالليجا

جريزمان _ أرشيفية

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى فوزًا غاليًا على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب “فيسنتى كالديرون”، فى إطار الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني والتى تختتم منافساتها مساء غد الاثنين.

سجل أنطوان جريزمان هدف الفوز للروخى بلانكوس فى الدقيقة 70 من زمن المباراة، ليرفع النجم الفرنسى رصيده إلى 5 أهداف تقاسم بها صدارة هدافى الليجا فى الموسم الحالى مع الأوروجويانى لويس سواريز مهاجم برشلونة.

بهذه النتيجة، يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 12 نقطة، احتل بها المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف برشلونة “الوصيف” برصيد 13 نقطة، وريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 14 نقطة.

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