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النمنم يبحث تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والفلبين

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النمنم يبحث تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والفلبين النمنم يبحث تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والفلبين

حلمي النمنم ، وزير الثقافة _ أرشيفية

التقي وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمى النمنم، اليوم الأحد، وفدًا من دولة الفلبين ضم كلا من فيليب إم دي ليونجونيور رئيس اللجنة الوطنية للثقافة والفنون بالفلبين، الذى يزور حاليا، يرافقه السفير لي ايسلي جى باجا، سفير دولة الفلبين لدى مصر، وذلك لبحث زيادة و توثيق التعاون بين البلدين.

وصرح وزير الثقافة إن المصريين على دراية بدولة الفلبين، لكنهم يحتاجون إلى القراءة عن تاريخها وحضارتها، وما عانته من احتلال، فضلا عن تاريخها المعاصر، وطالب بتوفير عدد من الكتب التى توثق تاريخ الفلبين، لتقوم وزارة الثقافة، من خلال المركز القومى بترجمتها، وتقديمها إلى القارئ المصري.

وأضاف النمنم أن هناك تعاونا ثقافيا ما بين مصر والفلبين منذ عام 1962، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون ما بين الدولتين، وتم تجديده عام 1986، لكنه فى حاجة إلى التجديد، وإضافة العديد من أشكال التعاون.

وأوضح أن الفلبين دولة ذات حضارة عريقة، وقد عانت من الاحتلال الإسباني ثم الأمريكي، وهي تشبه مصر، في كونها دولة ذات تاريخ عريق عانت من الاستعمار، وضغوط الدول الكبرى،ومن المهم أن يتم التعاون الثقافي بين الدول العريقة.

ومن جانبه رحب رئيس اللجنة الوطنية للثقافة بالتعاون الثقافي بين مصر والفلبين، مؤكدا تقديم سفارة بلاده 4 كتب عن تاريخ دولته، كي تقوم وزارة الثقافة بترجمتها، وطالب بزيادة الفعاليات الثقافية ببين الدولتين، من خلال إقامة عدد من المعارض الثقافية.

وأشار إلى أنه يمكن التعاون في مجال التدريب وتنمية المهارات، من خلال تدريب المصريين في مجال “الأرشفة”، في مقابل إقامة برامج تدريبية لطرق حفظ المطبوعات في مصر.

وأعرب عن أمله أن يتم تجديد بروتوكول التعاون ما بين مصر والفلبين خلال العام الجاري، مؤكدا سعي بلاده على وضع البرنامج التنفيذي للتعاون في أقرب وقت.

أ ش أ

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