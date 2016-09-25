صور..«بيومي فؤاد»: لا أستغرق أكثر من3 دقائق للتوقيع..وهناك أعمال قدمتها مجانا‎

قال الفنان بيومي فؤاد في حواره ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي، إن كل ما يبحث عنه هو العمل والسعي موضحًا أن والده بسيط ولكنه نجح في أن يجعل اولاده الخمسة خريجين الجامعة.

وأضاف، أنه كان في كلية فنون جميلة ووالده كان يعمل مع عميد الكلية في مبنى الإدارة وكان له علاقة بالطلاب أيضًا ويعلم كل شئ، وكان يعمل عمل بسيط ولكنه كان يعطي للعمل فأعطى له الله، مشيرًا إلى أنه تعلم تقديس العمل من والده.

وتابع «بيومى»، أنه كان يعمل في المسرح سابقًا ولم تحضر له والدته المسرح ووالده أيضًا، لأن المسرحية كانت تقام في دور علوي ولم يستطيع والده الصعود بسبب كبر السن، مضيفًا أنه بدأ يظهر في أدوار صغيرة بعد المسرح وكان ينتظر هذه المشاهد.

وأردف: “والدتي رحلت قبل أن تشاهد نجاحي الفني وكانت أكثر شخص يشجعني في العمل وتقول لي “أصبر يا أبني” وكان تحس بتعبي وما أقوم به “.

وأكد «بيومى»، أنه من عملي في المسرح كنا نقلب كل الجد هزل وقدمنا مسرحيات مضحكة ولكن بها مآساة وتعلمت الإيثار من عائلتي فنحن في الصعيد لدينا عادة مثلًا وهي أنه لو شقيقي مثلا تزوج فيجب على العائلة كلها مؤازرته والوقوف بجانبه ودعمه ماديًا بشكل كامل.

واستكمل، ” أنا عقلاني قليلًا وأخذ فترة زمنية للتفكير على قدر الحدث وقد افكر في يوم تقريبًا وفي حياتي أحاول عمل كل شئ بنفسي حتى لو كان مجرد مشوار يمكن أن يقوم به غيري ووالدي ووالدتي لم يمانعوا في تمثيل ابني محمد لانه متهور، وموضوع تمثيله أرفضه حاليًا لأني أتخوف عليه وكل مشكلتي في الأمر هو أن يعقل حتى أوافق على تمثيله “.

وأشار «بيومي» إلى أن: ” هناك فرق بين الديموقراطية وبين احترام الرأي الأخر وبين التطاول والسخرية وما شابه وأنا أرد على من يسخر من ظهوري المتكرر في الأعمال “هل شاهدت دور مكرر لي”، والأهم بالنسبة لي هو الجودة وما اقدمه وليس المال أو كثرة الأعمال”.

ولفت إلى أن، ” لا أخذ 3 دقائق في توقيع الأعمال وهناك أعمال قدمتها مجانًا والحسبة بالنسبة لي ليست مال وما يضايقني هو السخرية في الكوميكس والنظر في الرزق والسخرية من هذا مثل بائع محل الملابس الذي قال لي “تلاقي على قلبك قد كده”.

وأضاف، “زوجتي تعتمد علي في بعض الخروجات مثل شراء الملابس أو ما شابه وقبل سنوات قليلة لم أكن مشهورًا مثل الآن وعندما كنت أدخل المول كنت اتصور كثيرًا مع المعجبين وزوجتي يسميها أخوتي “الكتف” لأنها كانت تمزح معي بالكتف ،وهي لا تعمل، وتعرفت عليها أثناء عملها ديكور لمسرحية لي، ولو طلبت مني العمل في التمثيل الآن سأرفض لأنه لا يوجد لديها وقت، أما نور ابنتي فلديها موهبة التصوير ولو أرادت دخول الفن فلا يوجد لدي مشكلة”.

وصرح «بيومى» بأن: ” أنا أعطي لزوجتي المال لشراء الاحتياجات وهي تقوم بعمل جمعية وهذا لا يعني أني لا أملك المال بل الأمر تعود فقط وليس أكثر”.

وكشف عن أن: ” أبنتي الصغرة «جودي» تغار علي بشدة ولا تحب أن تراني أرقص في الأفلام ولديها صورة لي لا تهتز وأنا عشوائي جدًا في ما أقدمه بل أترك الأمر على الله فقط وأنا لا أحب أن أدخل أعمال عدة وأترك الأمر على التنسيق بين المخرجين، بل أحدد أنا مواعيدي وأعمالي حتى لا يكرهني أحد”.