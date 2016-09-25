السليم: اليوم الوطني يمثل أعظم معنى للوطنية الحديثة

أحمد بن صالح السليم

بمناسبة اليوم الوطني تحدث لـ"الرياض" رجل الأعمال/ أحمد بن صالح السليم فقال: إن اليوم الوطني يمثل أعظم معنى من معاني الوطنية الحديثة التي جعلت البلاد شيئاً واحداً، ولمت شمل أجزاء الوطن في كيان واحد قوي ومنيع، بعد أن كانت متفرقة وضعيفة غارقة في الجهل والتخلف، وأصبح اسم (المملكة العربية السعودية) رمزاً للوطن الذي يشهد من خلال الوحدة أكبر وأعظم الإنجازات، من أجل حياة كريمة وراقية للمواطن السعودي في كافة مجالات العيش والحياة، وبات المجتمع السعودي اسماً بارزاً ومنافساً في شتى المجالات.

كما تحدث رجل الأعمال/ عبدالمحسن بن صالح السليم بهذه المناسبة وقال: إن الاحتفاء باليوم الوطني يذكرنا بتوحيد هذا الكيان الشامخ الذي يشعر معه المواطن والمسؤول بهذا الإنجاز الفريد الذي تحقق لذلك البطل المؤسس في ملحمة تاريخية كان لها الفضل بعد الله في النهوض والارتقاء بهذا الوطن العملاق وتوحيد صفوفه لتكون تحت راية واحدة تحكم بشريعة الله وحده ومن يتتبع سيرة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- سينهل من هذه المدرسة العلم والحكمة والرأي السديد في أمور الحياة والتي سار على إثرها أبناؤه البررة من بعده.

عبدالمحسن بن صالح السليم