الوزراء: تشكيل لجنة لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات مصر

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات مصر المقترح تمويله بقرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 500 مليون دولار وبعضوية كل من وزراء التنمية المحلية، والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والمالية.

وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية بمن تراه مناسبا من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بأنشطة وأهداف البرنامج، على أن يحضر المحافظ المختص اجتماعات اللجنة لعرض موقف المشروعات الممولة من خلال القرض.

كما تضمن القرار أن تتولي لجنة التسيير وضع السياسات العامة للبرنامج والإشراف على تقدم الأعمال والأنشطة التنفيذية واتخاذ القرارات اللازمة لمساندة أنشطة التنفيذ ومواجهة أي معوقات تعترض عمل البرنامج، على أن تجتمع لجنة التسيير مرة على الأقل كل شهر وتعرض تقريرا شهريا بتقدم أعمالها على رئيس مجلس الوزراء.

أ ش أ