وزيرا دفاع مصر وفرنسا يبحثان تدعيم التعاون العسكرى ويتفقدان بعض الوحدات البحرية

إستقبل الفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأحد، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جان إيف لودريان، وزير الدفاع الفرنسي، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الدولية والإقليمية ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تعزيز علاقات الشراكة والتعاون العسكرى المصرى الفرنسى والإرتقاء به إلى آفاق أرحب.

وأكد القائد العام على عمق الروابط والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، والتعاون المشترك فى مجالات التسليح والتدريب والتصنيع العسكرى المشترك ونقل وتبادل الخبرات بين الجانبين فى العديد من المجالات ، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون على نحو يلبى المصالح الإستراتيجية المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أكد لودريان أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا لتحقيق الأمن والإستقرار فى منطقة الشرق الأوسط ، مشيداً بما وصل إليه مستوى العلاقات بين البلدين من شراكة وتعاون على كافة الأصعدة ولا سيما فى المجال العسكرى ، وبما يتناسب مع التحديات المشتركة التى تواجهها شعوب ودول المنطقة.

وحضر اللقاء الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير الفرنسى بالقاهرة.

وعقب اللقاء إصطحب الفريق أول صدقى صبحى ؛ وزير الدفاع الفرنسى ؛ لمقر قيادة القوات البحرية بالإسكندرية ، حيث قاما بجولة تفقدية شملت عدد من الوحدات البحرية فرنسية الصنع التى إنضمت للخدمة حديثاً بالقوات البحرية المصرية ، وكان فى إستقبالهما الفريق أسامة ربيع قائد القوات البحرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأت الجولة بزيارة يخت المحروسة ، حيث شاهدا فيلمًا تسجيليًا عن الباخرة التى تعد من أقدم العائمات البحرية فى العالم وإرتباطها بأبرز الأحداث التى شهدتها مصر على مدار التاريخ ، حيث عبر الوزير الفرنسى عن سعادته بما لمسه من قيمة تاريخية وإنسانية تمثلها المحروسة ، وأشاد بالعناصر القائمة بالعمل على صيانتها والإحتفاظ بقدرتها على الإبحار.

كما شملت الجولة زيارة للفرقاطة المتطورة متعددة المهام ” تحيا مصر ” من طراز فريم ، حيث إستمعا إلى شرح من قائد الفرقاطة تناول الإمكانيات المختلفة للفرقاطة ، وأبرز الأنشطة التدريبية والمهام العملياتية التى نفذتها منذ دخولها الخدمة بالقوات البحرية .

وتفقد الوزيران حاملة المروحيات ” جمال عبد الناصر ” من طراز ميسترال والتى تعد من أحدث القطع داخل صفوف القوات البحرية المصرية ، وأثنى الوزيران على مستوى الكفاءة والإحترافية للأطقم التخصصية والفنية التى تعمل على متن الحاملة ، وتنفيذ برامج التدريب المكثفة لإستيعاب أحدث ما وصل إليه العالم فى التكنولوجيا فى مختلف أنظمة التسليح والإتصالات وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية.

من جانبه قدم وزير الدفاع الفرنسى التهنئة للقوات البحرية المصرية بتسلم حاملة المروحيات الثانية من طراز ميسترال ” أنور السادات ” والتى تعكس مستوى التفاهم والتقارب فى العلاقات العسكرية بين البلدين .

> وأكد الفريق أول صدقى صبحى أن مصر حريصة على المضى بخطى متسارعة نحو بناء وتطوير قدراتها القتالية والدفاعية لحماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات ، مشيرًا إلى حرص البلدين الصديقين على تعزيز مجالات التعاون العسكرى فيما بينها بهدف التصدى لمخاطر الإرهاب ودعم جهود الأمن والإستقرار لكافة شعوب المنطقة .