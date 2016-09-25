الطيران الروسي يتسلم مكتبه بمبنى الركاب “2″ استعداد لاستئناف الرحلات

بدأت شركة الطيران الروسية “ايرو فلوت” تجهيز مكتبها الجديد بمبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولي، وذلك تمهيدا لعودة حركة الطيران السياحة بين القاهرة وموسكو بعد توقفها عقب حادث سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر الماضي .

وأعلن شريف فتحي وزير الطيران المدني، إنه تم الاستجابة لكافة الملاحظات السابقة للجانب الروسي، بخصوص الأجهزة سوى ملاحظة واحدة وهى الخاصة ببوابات دخول الموظفين تكون عن طريق البصمة، وتم التعاقد على الميكنة الخاصة بها ومن المنتظر تنفيذها في الفترة المقبلة.

وأضاف وزير الطيران أن هناك تجاوبا من الجانب الروسي لاستئناف الرحلات قريبا بين البلدين، وأنه من المنتظر وصول وزير النقل الروسي للقاهرة لمتابعة المفاوضات بين البلدين .

ومن جانبه قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي أن الشركة الروسية تسلمت مكتبها بالمبني الجديد كأول شركة , وقامت علي الفور ببدء عمل الترتيبات الخاصة بها داخل المكتب ليبدأ عمله خلال الفترات القادمة.